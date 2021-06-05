Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin listesindeki Rebrov'un menajerinden flaş sözler! "8 teklif aldık"

Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında teknik direktör konusu geliyor. Kanarya'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürülen Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga, Ferencvaros ile yollarını ayırmalarının ardından çıkan iddialar için konuştu.

"ŞU ANDA 8 TEKLİF VAR"

Fenerbahçe, Tottenham ve Arap kulüplerinin ilgisi sorulan Varga, "Tottenham Başkanı Daniel Levy ile iyi ilişkilerim var. Budapeşte'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda 8 teklif var ve 1,5 yıldır da sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız." ifadelerini kullandı.



"UKRAYNA'DA FEDERASYON BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜM"

Ukrayna Milli Takımı'ndan daha önce teklif aldıklarını söyleyen menajer, "Ukrayna Milli Takımı ile ilgili söylentiler doğru. Puskas Arena'nın açılışında federasyon başkanı bana, Shevckenko'nun ayrılması durumunda Rebrov'u istediğini söyledi ve Shevchenko için Milan söylentileri vardı. Milli Takım çağırırsa, bu bir kulüpten fazlası demektir, ülkeni temsil etmek demektir. Bu gelişme olsaydı, Sergei ayrılacaktı." dedi.

Macaristan'da 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.