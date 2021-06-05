Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin listesindeki Rebrov'un menajerinden flaş sözler! "8 teklif aldık"

Son dakika transfer haberleri: 'nin listesindeki Rebrov'un menajerinden flaş sözler! "8 teklif aldık"

Teknik direktör arayışlarında olan 'de yönetimin listesinde birçok isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak geçtiğimiz sezon Ligi ekibi Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra 'ne taşıyan Sergiy Rebrov ismi gündeme geldi. Takımıyla yollarını ayıran Rebrov'un yeni adresi merak konusu olmuşken menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:24 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 19:46
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin listesindeki Rebrov'un menajerinden flaş sözler! "8 teklif aldık"

'de gündemin ilk sırasında teknik direktör konusu geliyor. 'nın teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürülen Sergiy Rebrov'un menajeri , Ferencvaros ile yollarını ayırmalarının ardından çıkan iddialar için konuştu.

"ŞU ANDA 8 TEKLİF VAR"
Fenerbahçe, ve Arap kulüplerinin ilgisi sorulan Varga, "Tottenham Başkanı ile iyi ilişkilerim var. 'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda 8 teklif var ve 1,5 yıldır da sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız." ifadelerini kullandı.


"UKRAYNA'DA FEDERASYON BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜM"
Milli Takımı'ndan daha önce teklif aldıklarını söyleyen menajer, " ile ilgili söylentiler doğru. 'nın açılışında federasyon başkanı bana, Shevckenko'nun ayrılması durumunda Rebrov'u istediğini söyledi ve Shevchenko için Milan söylentileri vardı. çağırırsa, bu bir kulüpten fazlası demektir, ülkeni temsil etmek demektir. Bu gelişme olsaydı, Sergei ayrılacaktı." dedi.

'da 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra 'ne taşımıştı.

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