Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Sergio Conceiçao imzayı attı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: imzayı attı! ... ()

Son dakika transfer haberi: ile yollarını ayıran 'de teknik direktör arayışları devam ediyor... Adı sarı laciverlilerle anılan teknik direktör , ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:01
Son dakika transfer haberi: Sergio Conceiçao imzayı attı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

ile yollarını ayıran , teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Başkan geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak veya ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan , ile 'devam' kararı aldı.

Porto, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

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