Son dakika transfer haberi: Sergio Conceiçao imzayı attı! Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Başkan Ali Koç geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak Portekiz veya Alman ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Sergio Conceiçao, Porto ile 'devam' kararı aldı.

Porto, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.