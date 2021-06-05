Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Süper Lig'de yapılan flaş transferlere rağmen sezonu istediği yerde noktalayamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarına hız verdi. Kadroda köklü bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertli takım, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, yönetim transfer çalışmalarında da ara vermedi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Real Madrid'in tecrübeli oyuncularından Marcelo olmuştu.