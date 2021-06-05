Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Son dakika transfer haberi: 'nin gündemindeki 'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için önemli isimlerle temasa geçen Fenerbahçe'de, sol bek transferi için gündeme 'le sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan gelmişti. Brezilyalı futbolcunun yakın zamanda Real Madrid Başkanı 'le bir araya gelerek kararını bildirdiği ortaya çıktı. İşte Marcelo'nun o sözleri... ( haberi) / fotomac.com.tr / Dış Haberler

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Süper Lig'de yapılan flaş transferlere rağmen sezonu istediği yerde noktalayamayan , yeni sezon öncesi çalışmalarına hız verdi. Kadroda köklü bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertli takım, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, yönetim transfer çalışmalarında da ara vermedi. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim 'in tecrübeli oyuncularından olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Eflatun-beyazlı kulüple olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Brezilyalı sol bek, İspanyol basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı 'le bir araya geldi. Bu görüşmede oyuncunun takımdaki geleceğine dair önemli bir konuşma geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

İddialara göre Valdebebas'ta Perez'le görüşen , sözleşmesinde kalan 1 yılı da 'de tamamlamak istediğini dile getirdi. Brezilyalı yıldızın, yedek kalmayı sorun etmeyeceğini söylediği ifade edildi. Başarılı futbolcuyla 'nin yanı sıra Juventus'un da ilgilendiği belirtiliyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Marcelo'dan flaş karar! Perez'e bunu söyledi

Kariyerine Fluminense'de başlayan 33 yaşındaki sol bek, 2007'den bu yana 'de forma giyiyor. Eflatun-beyazlılarda toplamda 528 karşılaşmada görev alan , 38 gol atarken 101 de asist yaptı.

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