Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Son dakika transfer haberi: 'den flaş hamle! İşte 'ye yapılan Berke Özer teklifi

Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren ve 'ye dönen Berke Özer'in transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol devi 'in genç file bekçisi için sarı-lacivertli yönetime teklifini sunduğu ve değerlendirilme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Berke Özer'in Kanarya'daki geleceğinin Altay Bayındır'a bağlı olduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe'ye Berke için yapılan transfer teklifi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Başkanı , düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, , Altay, , ve gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO

O teklifin tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif halen değerlendirme aşamasında.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

; , , , ve gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Tüm bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında bir gelir hedefleniyor. Transfer planı da buradan gelecek bonservislerle şekillenecek.

Son dakika transfer haberi: Atletico Madrid'den flaş hamle! İşte Fenerbahçe'ye yapılan Berke Özer teklifi

ALTAY BAYINDIR'I BEKLEYECEK

'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili her gün yeni transfer haberleri çıkıyor. Son olarak 'dan ve 'la adı anılan genç file bekçisi için yönetim hiçbir teklife yanıt vermiyor. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.

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