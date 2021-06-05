Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Ancelotti sözleri! "Bana Fenerbahçe'yi anlattı"

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, TRT Spor'a konuştu. İşte o açıklamalar...
"Sakatlığım konusunda gidişat çok iyi. Fizyoterapistlerle ve salondaki çalışmalarımızla iyi ilerliyoruz. İyi gidiyoruz. İnşallah böyle gider ve en kısa sürede sahalara geri dönerim. En sevdiğin işi yapıyorsun. Futbolun nankörlüğü sakatlıklar... Ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu sakatlıklar beni hiçbir zaman hedeflerimden caydıramaz. Son iki senedir çok büyük sakatlıklar yaşadım. Ama çok hırslıyım ve daha başaracak çok şey var. Daha çok çalışıp, daha çabuk dönmek istiyorum."