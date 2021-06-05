Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Ancelotti sözleri! "Bana Fenerbahçe'yi anlattı"

"ABOUBAKAR VE BEN OLSAYDIM..." Altıncı, yedincilikten sonra Beşiktaş üst sıralara yavaş yavaş tırmandı. Çok büyük bir seri yakalanmıştı. Trabzonspor'a evimizde yenildiğimiz maçtan sonra geldim ben... Aboubakar sakatlandı, ben corona virüsüne yakalandım. Sergen hoca bana 'Seni Alanya maçında oynatacağım, negatif olunca başla idmanlara' dedi. Alanya maçı güzel geçti. Erzurum'da çok kötü bir zeminde oynadık. Isıtmaları açmadılar. Sahayı ıslatın dedik, 'yok' dediler. O tendonun kopması kolay bir şey değil. Genelde basketçiler yaşıyor. Bu sakatlık sert zeminlerde yaşanıyor. Bunda da bir hayır vardır diyorum. Takım arkadaşlarım sonrasında iyi götürdü. Maçları kazandık. Hatay maçında güzel bir avantaj yakaladık. Sonra saçma sapan puanlar kaybettik. Aboubakar veya ben olsaydım, 4 hafta önce şampiyon olurduk.

"SERGEN HOCANIN İLETİŞİMİ ÇOK GÜZEL"

Sergen hocayla Gaziantepspor'da çalıştım. İlk hocalık dönemiydi. O zamanla şimdi çok farklı bir Sergen hoca var. Dağlar kadar fark var. Hocanın Beşiktaş sevgisi çok yüksek. Onu da bize yansıtıyor. Taktiksel anlamda idmanlarda çok iyi işler yaptık. Sergen hocaya saygımız çok büyük. Ben onun golleriyle büyüdüm. Onun için sahada koşmak istiyorsun. İletişimi çok güzel. Bayağı rahat. Bizimle arkadaş gibi özgürlük tanıyor. Gerektiğinde çok çok kızabiliyordu. Ben bazı devre aralarında ne kadar sinirlendiğini gördüm. Ama ne kadar arkadaş olduğunu da gördüm. Futbolcu çok sıkılmaya gelmez. Çok rahat bırakınca da rehavet oluyor. Sergen hoca o dengeyi çok iyi kuruyor.