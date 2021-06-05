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Son dakika spor haberi: 'nin ilgilendiği için menajerinden transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi... 'de perdenin kapanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren kulüpler girişimlerini sürdürürken, 'nin de ilgisi olan 'ımızın başarılı oyuncusu için menajerinden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:11
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ilgilendiği Cengiz Ünder için menajerinden transfer açıklaması!

ekiplerinden 'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'in geleceği hakkında menajeri , açıklamalarda bulundu. Türkcan, Türk kulüplerine saygı duyduklarını ancak Cengiz Ünder'in 'nın önemli liglerinde kariyerine devam etmek istediğini belirtti.

Bonservisi kulübü 'da bulunan Cengiz Ünder ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan, yaptığı açıklamada "Son günlerde basında çıkan transfer iddialarından sonra açıklamayı yapma gereği duyduk. Öncelikle belirtmek isteriz ki adı geçen tüm takımlara saygı duyuyoruz fakat Cengiz Ünder ülkesini Avrupa'nın önemli liglerinde temsil ederek kariyerine devam etmek istiyor. Ayrıca, Cengiz'in şu andaki tek arzusu ve konsantrasyonu milli takımın 'deki başarısı" dedi.

Son günlerde milli futbolcu ile özellikle 'nin yakından ilgilendiği yazılıp çiziliyordu.

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