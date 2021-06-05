Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de Parma kulübü ile görüşmelere start verdi.



FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI!



Takvim'in haberine göre, yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in Cornelius konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in Parma'ya 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi.