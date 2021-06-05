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'den 'un transfer gözdesi için transfer teklifi!

Son dakika transfer haberi... , gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Buna göre sarı lacivertliler, 'un da peşinde olduğu için önemli bir adım attı. Kanarya, Cornelius'u kadrosuna katmak için oyuncunun kulübü 'ya resmi teklifini iletti. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Trabzonspor'un transfer gözdesi Cornelius için transfer teklifi!

Ezeli rakipler ve transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan için resmen devreye girdi. Fener yönetimi hem Danimarkalı forvetin menajeri hem de kulübü ile görüşmelere start verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Trabzonspor'un transfer gözdesi Cornelius için transfer teklifi!

FENERBAHÇE TRANSFERDE ISRARCI!

'in haberine göre, yeni sezon öncesi 2 forvet takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fener'in 'ya 3.5 milyon Euro teklif ettiği belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Trabzonspor'un transfer gözdesi Cornelius için transfer teklifi!

PARMA EN AZ 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon tecrübeli yıldızı 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla 'dan kiralayan 'nın rakamı az bulduğu ve en az 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Trabzonspor'un transfer gözdesi Cornelius için transfer teklifi!

FIRTINA YENİ HAMLE YAPACAK
cephesinin de birkaç gün içinde için yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın yıllık maliyetinin 2.5 milyon Euro olduğu da gelen bilgiler arasında.

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