Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri: 'nın istekleri ortaya çıktı! ...

Yeni bir yapılanmaya girmeye hazırlanan 'de teknik direktör konusunda büyük mesai harcanıyor. Yabancı ve kariyerli bir hocaya takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, birçok çalıştırıcıyı listesine aldı. Buna göre operasyonu yürüten Fenerbahçe'de adaylar arasında ismi ön plana çıktı. ekiplerinden ile başarılı bir sezonu geride bırakan deneyimli hocanın talepleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 18:09
Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan 'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, kariyerli bir yabancı isme takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de Marcelo Biesa ismi ön plana çıkmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ SEÇİLDİ!
'de geçtiğimiz sezon 'ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, takımına oynattığı futbolla takdirleri topladı. Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli hoca, bu başarısıyla büyük beğeni toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

SENELİK 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre, 'de yönetimin teknik adam adaylarından biri olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz ile sözleşme uzatmayan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

DİĞER ADAY MARCO SILVA!
Sarı-laciverlilerde ön plana çıkan diğer ismin Marco Silva olduğu öğrenildi. Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı. Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

CONCEICAO PORTO'DA KALIYOR
'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi aldığı Porto'ya ilk etapta olumlu yanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.

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