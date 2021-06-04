Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe 'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, kariyerli bir yabancı isme takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de Marcelo Biesa ismi ön plana çıkmıştı.

PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ SEÇİLDİ! İngiltere Premier Lig 'de geçtiğimiz sezon Leeds United 'ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, takımına oynattığı futbolla takdirleri topladı. Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli hoca, bu başarısıyla büyük beğeni toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

SENELİK 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de yönetimin teknik adam adaylarından biri olan Marcelo Bielsa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.