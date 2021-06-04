Son dakika transfer haberleri: Marcelo Bielsa'nın istekleri ortaya çıktı! Fenerbahçe...

DİĞER ADAY MARCO SILVA!
Sarı-laciverlilerde ön plana çıkan diğer ismin Marco Silva olduğu öğrenildi. Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı. Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.
CONCEICAO PORTO'DA KALIYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi aldığı Porto'ya ilk etapta olumlu yanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.