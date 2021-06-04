Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Marcelo teklifi ortaya çıktı!

Marcelo iddiaları artıyor. BeIN Sports USA da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren Real Madrid'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi. 33 yaşındaki Marcelo'nun yüksek ücreti ve Türkiye'de oynamaya sıcak bakmamasının Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Real Madrid'de 14. yılını tamamlayan Marcelo, 528 maçta 38 gol+101 asiste imza attı.