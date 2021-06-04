Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Marcelo teklifi ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberleri: 'nin teklifi ortaya çıktı!

'nin transfer gündeminde yer alan ile ilgili iddialar artıyor. da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren 'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Marcelo teklifi ortaya çıktı!

iddiaları artıyor. da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren 'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi. 33 yaşındaki Marcelo'nun yüksek ücreti ve 'de oynamaya sıcak bakmamasının 'nin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi. Real Madrid'de 14. yılını tamamlayan Marcelo, 528 maçta 38 gol+101 asiste imza attı.

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