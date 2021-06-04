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Son dakika transfer haberleri: 'den hamlesi! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezon takımı yabancı bir teknik adama emanet etmek isteyen 'de yönetim, arayışlarını sürdürüyor. ve ekolüne ağırlık veren sarı-lacivertlilerde son olarak 'yı çalıştıran ismi ön plana çıktı. Kanarya'nın yetki verdiği menajer 'ın Paulo Fonseca'nın menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmak'ın sözleşme şartlarını başkan 'a ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:54
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren 'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer 'a yetki verildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı

FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR

'in haberine göre; , Fonseca'nın menajeri ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan 'a ilettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı

ACELE KARAR VERİLMEYECEK

Fonseca'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak , teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı

DİĞER İSİMLERLE DE KONUŞULACAK

Listede bulunan ve 'le de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Ardından tüm isimler masaya yatırılacak ve yeni teknik adam belirlenecek.

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