Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Fonseca hamlesi! Görüşmeler başladı

Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan Paulo Fonseca ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer Batur Altıparmak'a yetki verildi.