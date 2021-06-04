Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de bir yandan yeni hoca arayışları sürerken, diğer taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.