Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Son dakika transfer haberleri: 'den 'a çalımı!

Yeni sezon öncesi hem teknik heyet de hem de kadrosunda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan 'de transfer çalışmaları sürüyor. Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper arayan sarı-lacivertlilerin, 'ın da gündeminde yer alan milli futbolcu 'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:20
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayıran 'de bir yandan yeni hoca arayışları sürerken, diğer taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Gelecek sezon Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen , İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu 'a kanca atmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Sarı-lacivertli yönetimin, 'ın da gündeminde olan 26 yaşındaki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tarafların maddi konularda el sıkıştığı ve EURO 2020 sonrası imzaların atılabileceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Geçtiğimiz sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sassuolo'ya transfer olan Kaan, başarılı bir performans ortaya koymuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Serie A'da 19 maçta görev yapan milli stoperin sağ bek ve ön liberoda da forma giyebilmesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Kaan'ın Sassuolo'ya 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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