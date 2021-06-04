Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Kaan Ayhan çalımı!

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de bir yandan yeni hoca arayışları sürerken, diğer taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.
Gelecek sezon Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'a kanca atmıştı.
Sarı-lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın da gündeminde olan 26 yaşındaki futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tarafların maddi konularda el sıkıştığı ve EURO 2020 sonrası imzaların atılabileceği kaydedildi.