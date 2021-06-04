Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a 'dan talip! İşte yapılan teklif... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada tamamlayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , şampiyonluğa ulaşamayarak hayal kırıklığına uğradı. Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan sarı lacivertlilerde elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı. Kanarya'nın başarılı futbolcusu 'a ekibi talip oldu. İşte o takım transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:12
Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan 'da elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol+1 asistle başarılı bir grafik çizen 'a Atalanta talip oldu.

Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.

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