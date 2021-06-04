Son dakika transfer haberi: Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan talip! İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kurduğu iddialı kadro ile şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya'da elde bulunan oyunculara da talipler çıkmaya başladı.
Fenerbahçe'deki ilk yılında 38 maçta 4 gol+1 asistle başarılı bir grafik çizen Mert Hakan Yandaş'a Atalanta talip oldu.
İtalyan ekibinin, milli futbolcunun bonservisi için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtilirken son kararı yeni teknik direktör verecek.