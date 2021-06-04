Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Marcelo'ya yaptığı teklif! (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte 'nin 'ya yaptığı teklif! ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren , gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ile ilgili iddialar artarken, 'nın teklifi de belli oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:02
Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Marcelo'ya yaptığı teklif! (FB spor haberi)

iddiaları artıyor. BeIN Sports USA da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Marcelo'ya yaptığı teklif! (FB spor haberi)

Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren Real Madrid'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Marcelo'ya yaptığı teklif! (FB spor haberi)

33 yaşındaki 'nun yüksek ücreti ve Türkiye'de oynamaya sıcak bakmamasının 'nin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Fenerbahçe'nin Marcelo'ya yaptığı teklif! (FB spor haberi)

Real Madrid'de 14. yılını tamamlayan , 528 maçta 38 gol+101 asiste imza attı.

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