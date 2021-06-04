Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Spor Toto Süper Lig'de perde kapanırken kulüpler, yeni sezon için kolları sıvamış durumda... Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde atağa kalkarken birçok isimle de temaslarını sıklaştırmış durumda.
Bu kulüplerden olan ve sezonu Galatasaray'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçe transfer piyasasına da hızlı bir giriş yaparken, birçok dünya yıldızının ismi sarı-lacivertliler ile anılıyor.