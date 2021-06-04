Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

İstanbul'da kalmak isteyen ve Monaco'ya dönerek bir sezon daha kaybetmek istemeyen Onyekuru ise, Mitchell'e kariyer planlamasında artık Fransa'ya dönmek olmadığından bahsetti.

Galatasaray'da kalmak istediğini ancak eğer kendisi için bir hamle yapılmayacaksa Fenerbahçe'de de oynayabileceğinden bahsetti.