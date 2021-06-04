Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Son dakika spor haberi: Takasta - önerildi! " hamle yapmazsa 'ye gelirim"

Son dakika spor haberi... 'de sezonun sona ermesiyle yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran kulüpler transferde temaslarını sıklaştırmış durumda. Şampiyonluğu son haftalara kadar kovalayan ancak kupayı 'a kaptıran ve 'da temaslarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerden geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen yıldız isim için flaş bir hamle geldi. (fotomc.com.tr/DIŞ HABERLER) ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 12:11
Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

'de perde kapanırken kulüpler, yeni sezon için kolları sıvamış durumda... Özellikle ligin 4 büyük kulübü transferde atağa kalkarken birçok isimle de temaslarını sıklaştırmış durumda.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Bu kulüplerden olan ve sezonu 'ın ardından 82 puanla üçüncü sırada tamamlayan , yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Öncelikli olarak teknik direktör konusunu halletmek isteyen transfer piyasasına da hızlı bir giriş yaparken, birçok dünya yıldızının ismi sarı-lacivertliler ile anılıyor.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Bu isimlerden biri de bu sezon 'da kiralık olarak forma giyen ve Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asist kaydeden Henry Onyekuru'ydu.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Nijerya'dan The Sun gazetesinin Sporting eki 'nin Henry Onyekuru'yu almak için -'i teklif ettiği iddiasını geliştirdi.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Gazetenin iddiasına göre -, Monaco sportif direktörü Paul Mitchell ile görüştü. Monaco'da oynamak istediğinden bahsetti.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

İstanbul'da kalmak isteyen ve Monaco'ya dönerek bir sezon daha kaybetmek istemeyen Onyekuru ise, Mitchell'e kariyer planlamasında artık Fransa'ya dönmek olmadığından bahsetti.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Ailesinin ve kendisinin İstanbul'a alıştığını ve ayrılmak istemediklerini söyledi.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

'da kalmak istediğini ancak eğer kendisi için bir hamle yapılmayacaksa 'de de oynayabileceğinden bahsetti.

Son dakika spor haberi: Takasta Osayi-Samuel önerildi! "Galatasaray hamle yapmazsa Fenerbahçe'ye gelirim"

Mitchell, İngiltere'den tanıdığı Selahattin Baki'ye eğer bir hafta içinde Onyekuru için 'dan bir hamle gelmezse ile görüşmelere başlayabilecekleri mesajını gönderdiği öğrenildi.

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