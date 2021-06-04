Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazar Rachid Ghezzal gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe..."

Çünkü bu sezon mücadele kültürüyle beslenmeyen bir takım vardı, biliyoruz ki kalbi boş olan eli boş döner ve aynen öyle oldu. Bu takım şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybetmedi, takım içinde takım kurulmasına izin verildiği için kaybetti, 9 kişilik Hatayspor'a gol atamadığı için kaybetti. Çünkü birçok futbolcu Erol Bulut'a karşı organize oldular. Bunu en iyi biçimde Erol Bulut'un vedasında gösterdiler.
Madem Sivasspor maçı sezonun öznesi oldu, o geceye yürek koymayanlarla yola çıkılacaksa, Fenerbahçe formasını kendilerine yakın bulmayanlardan gelecek sezon ne bekleniyor? Yürek patlaması mı? Fenerbahçe'de saha içindeki ağalık sistemi yürürlükten kaldırılmadıkça yeni hayal kırıklarına hazır olun.
Sezonun en anlamlı duruşudur Beşiktaş'ın zaferi. Sergen Yalçın imece ruhunu aşıladığı yetersiz bir kadroyla 2 kupa birden kazandı. Emek ve inanç parayı yendi. Peki, sezonun en değerli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın daha önce Fenerbahçe'nin kapısına getirildiğinden ve reddedildiğinden herkesin haberi var mı acaba? Mert Hakan Yandaş'a 20 milyon lira vermek varken Ghezzal'ı elinin tersiyle itmenin nasıl bir ayak oyunu olduğunu araştıran var mı?