Son dakika Fenerbahçe haberi: Usta yazar Rachid Ghezzal gerçeğini açıkladı! "Fenerbahçe..."

Fenerbahçe çok transfer yapmakla kazıklanmak arasında ne çok para akıttı da bunun adı fedakarlık mı yoksa geleceğe borçlanmak mı? Bu takım bir tane genç futbolcu oynatamayacak kadar korkak yönetilebilir mi? Fenerbahçe hazıra konmaktan ne zaman vazgeçecek? Ayrıca şampiyonluktan çok daha anlamlı değerler vardır, Fenerbahçe kaç zamandır bu duruşunu askıya aldı. Bir şampiyonlukla bütün meseleyi halledeceğini düşünmek şampiyonluğu kaçırmaktan çok daha derin bir yaradır.