Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır elden kaçıyor mu? Dev talipler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi elden kaçıyor mu? Dev talipler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de, geride bıraktığımız sezonun en dikkat çekici performanslarından birini sergileyen 'ın talipleri artıyor. Son olarak genç eldiveni, ve 'un da istediği ifade edildi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 09:54
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır elden kaçıyor mu? Dev talipler...

Geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, kaleci 'ın başarılı performansı ön plana çıkmıştı. Genç eldiven daha şimdiden birçok kulübün transfer listesine adını yazdırdı.

Kaleci Altay Bayındır ile son olarak İtalya Serie A devleri ve 'un ilgilendiği bildirildi. İki dev ekibin, 23 yaşındaki file bekçisini transfer listesine dahil ettiği ifade edilirken, 'de gözlem altına alacağı kaydedildi.

14 Nisan 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Altay Bayındır, kariyerine de yine Bursaspor altyapısında başladı. 2015'te Ankaragücü'ne transfer olan genç kaleci, 2019'da ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Altay'ın güncel piyasa değeri 14 milyon euro...

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