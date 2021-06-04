Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır elden kaçıyor mu? Dev talipler...

Geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansı ön plana çıkmıştı. Genç eldiven daha şimdiden birçok kulübün transfer listesine adını yazdırdı.

Kaleci Altay Bayındır ile son olarak İtalya Serie A devleri Milan ve Juventus'un ilgilendiği bildirildi. İki dev ekibin, 23 yaşındaki file bekçisini transfer listesine dahil ettiği ifade edilirken, EURO 2020'de gözlem altına alacağı kaydedildi.

14 Nisan 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Altay Bayındır, kariyerine de yine Bursaspor altyapısında başladı. 2015'te Ankaragücü'ne transfer olan genç kaleci, 2019'da ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Altay'ın güncel piyasa değeri 14 milyon euro...