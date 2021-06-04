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'de Benitez sürprizi!

Teknik direktör arayışını sürdüren 'de iddiası bomba gibi gündeme düştü. Eski kaptan , sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün Rafa Benitez olabileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Benitez sürprizi!

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan , "Benitez ve yardımcıları 'u soruyorlar, 'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı. En son Çin'in Dalian takımını çalıştıran Benitez şu an boşta bulunuyor.

Kariyerinde , , , ve gibi takımları çalıştıran İspanyol hoca büyük başarılara imza attı. 61 yaşındaki teknik adamın Valencia ile 2 ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, Liverpool ile şampiyonluğu, Chelsea ile şampiyonlukları bulunuyor. Fenerbahçe'nin Benitez için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, olumlu yanıt vermesi halinde masaya oturacağı belirtiliyor.

ALEX TUTKALI
Alman ya da Portekizli hocalara öncelik veren Fenerbahçe'de Portekizli bir isim ile anlaşılması halinde yardımcısının de Souza olacağı iddia ediliyor. Böylece uyum sürecinin çabuk aşılacağı belirtildi. kısa süre önce takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

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