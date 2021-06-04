Fenerbahçe'de Benitez sürprizi!

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı. En son Çin'in Dalian takımını çalıştıran Benitez şu an boşta bulunuyor.
Kariyerinde Real Madrid, Chelsea, İnter, Liverpool ve Valencia gibi takımları çalıştıran İspanyol hoca büyük başarılara imza attı. 61 yaşındaki teknik adamın Valencia ile 2 La Liga ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları bulunuyor. Fenerbahçe'nin Benitez için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, olumlu yanıt vermesi halinde masaya oturacağı belirtiliyor.
ALEX TUTKALI
Alman ya da Portekizli hocalara öncelik veren Fenerbahçe'de Portekizli bir isim ile anlaşılması halinde yardımcısının Alex de Souza olacağı iddia ediliyor. Böylece uyum sürecinin çabuk aşılacağı belirtildi. Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.