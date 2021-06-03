Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Portekiz detayı...

Son dakika transfer haberleri: 'de sesleri! detayı...

, 'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başladı. Başkan , yeni sezonda veya kökenli bir teknik adamla çalışmak istediklerini açıkladı. Sarı-lacivertlilerde arayışlar sürerken, kulübün efsane ismi 'yla ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:10
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

yönetimi, 'nun yerine teknik direktör arayışlarına başlarken, Başkan yeni hocanın veya kökenli olacağının sinyallerini vermişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

Yönetimin yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlaması halinde ise 'nun 'ye yardımcı hoca olarak dönebileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

formasıyla adını efsaneler arasına yazdıran eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

Milliyet'in haberine göre; her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alex'e sıcak bakılıyor. kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Coritiba'ya giden ve futbol hayatını bu ekipte noktalayan 43 yaşındaki kısa süre önce Sao Paulo U19 takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan Alex, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

Başkan aldığı kararla 2018-19 sezonunda denediği ancak başarısız olan formüle döndü. 'nun tecrübesini yeterli görmeyen Koç bu nedenle yabancı ve tecrübeli bir isimle devam etmeyi kararlaştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

Başkan Koç göreve geldiği ilk yıl da yabancı teknik adam ve sportif direktörle uzun süre çalışmak istese de saha sonuçları bunu desteklemedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Alex de Souza sesleri! Geri mi dönüyor?

Koç ikinci dönemine girerken bu sefer de aynı ideali gerçekleştirmek istiyor. Benzer şekilde yabancı bir sportif direktör için de temaslar yapılıyor.

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