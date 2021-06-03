Milliyet'in haberine göre; her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alex'e sıcak bakılıyor. Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Coritiba'ya giden ve futbol hayatını bu ekipte noktalayan 43 yaşındaki Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan Alex, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor.