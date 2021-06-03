Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör arayışlarına başlarken, Başkan Ali Koç yeni hocanın Portekiz veya Almanya kökenli olacağının sinyallerini vermişti.
Yönetimin yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlaması halinde ise Alex de Souza'nun Fenerbahçe'ye yardımcı hoca olarak dönebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe formasıyla adını efsaneler arasına yazdıran eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.