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Son dakika transfer haberi: 'de büyük değişim! ve ...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ile yolların ayrılmasıyla beraber transferde gaza bastı. Sarı lacivertli yönetim, 12 isimle yolları ayıracak ve 6 yeni ismi ekibine dahil edecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer listesinde , , Umut Meraş, , , 'un olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:51
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! 12 gidecek 6 gelecek

Sezonu kupasız kapatan 'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! 12 gidecek 6 gelecek

Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor. Geçen sezon takıma geri dönen Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! 12 gidecek 6 gelecek

EKİBİ DE YOLCU
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor. Tisserand, Zanka, Lemos, Thiam, Perotti, Sinan, Samatta, Frey, Cisse ve Ademi'nin de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Yola devam edilmeyecek olan 'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.

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