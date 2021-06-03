Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! 12 gidecek 6 gelecek

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.
Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.
Forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor. Geçen sezon takıma geri dönen Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında.
EKİBİ DE YOLCU
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, Caner Erkin'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor. Tisserand, Zanka, Lemos, Thiam, Perotti, Sinan, Samatta, Frey, Cisse ve Ademi'nin de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Yola devam edilmeyecek olan Emre Belözoğlu'nun ekibi de gidecek. Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.
Sarı-lacivertlilerin, forvete Vedat Muriç ve Suzuki, sol beke Umut Meraş, sağ beke Mert Müldür, kanada Onyekuru, stopere ise John Brooks'la ilgilendiği iddia ediliyor.