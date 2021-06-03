Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

Son dakika transfer haberi: 'de mutlu sona yakın!

Son dakika transfer haberleri... 'i 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, transferde atağa geçti. Yurt içinde ve dışında birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler, forması giyen ve sezonun flaş isimlerinden olan 'ye de imza attırıyor. İşte transfere dair tüm detaylar... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:09
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

'de sezonu 3. sırada bitiren , yapılan flaş transferlere rağmen şampiyonluğu kaçırarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takım yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

Transfer çalışmalarında gaza basan yönetimi, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bunlardan biri de Fatih forması giyen İtalyan sol kanat ...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Yıldız oyuncunun ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

FABIO BORINI KİMDİR?

29 Mart 1991 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen , kariyerine Bologna altyapısında başladı. Sırasıyla Chelsea, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona gibi takımlarda forma giyen yıldız isim, son olarak 5 Ocak 2021 tarihinde Fatih 'le imzaladı. Borini'nin İstanbul temsilcisiyle olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

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