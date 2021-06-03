Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Fabio Borini'de mutlu sona yakın!

Süper Lig 'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe , yapılan flaş transferlere rağmen şampiyonluğu kaçırarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takım yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor.

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe yönetimi, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bunlardan biri de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan sol kanat Fabio Borini...