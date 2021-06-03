Son dakika spor haberleri: Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer şoku! Cengiz Ünder ve Nikola Maksimovic... (Fb haberi)

Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonu devam ediyor. Bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, santrfor, stoper ve kanat mevkilerine takviye yapmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını titizlikle yürüten Kanarya'ya çifte transfer şoku geldi.

Nokta atış transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de takımlarından ayrılmaya hazırlanan milli kanat Cengiz Ünder ve stoper mevkisinde forma giyen Nikola Maksimovic isimleri ön plana çıkmıştı.



MILAN DEVREYE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cengiz Ünder ve Nikola Maksimovic'in İtalyan devi Milan'ın radarında olduğu iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre, transferin hızlı takımı Milan'ın yetkilileri, Cengiz Ünder'in menajeri Fali Ramadani ile bir araya geldi. Ramadani'nin oyuncusunu İtalyan ekibine önerdiği ifade edildi.

Öte yandan kulübü Napoli'deki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Nikola Maksimovic için somut adımlar atılabileceği kaydedildi.