Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer şoku! Cengiz Ünder ve Nikola Maksimovic... (Fb haberi)

Son dakika spor haberleri: 'dan 'ye çifte transfer şoku! ve Nikola Maksimovic... (Fb haberi)

, ve mevkilerine takviye yapmak isteyen 'ye çifte transfer şoku geldi. devi 'ın, sarı-lacivertlilerin gözdeleri ve Nikola Maksimovic için devrede olduğu iddia edildi. Milan yetkililerinin Cengiz Ünder'in menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 18:27
Son dakika spor haberleri: Milan'dan Fenerbahçe'ye çifte transfer şoku! Cengiz Ünder ve Nikola Maksimovic... (Fb haberi)

ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren 'de kadro yapılanması kapsamında transfer operasyonu devam ediyor. Bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, , ve mevkilerine takviye yapmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını titizlikle yürüten 'ya çifte transfer şoku geldi.

Nokta atış transferlerle sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de takımlarından ayrılmaya hazırlanan milli kanat ve stoper mevkisinde forma giyen Nikola Maksimovic isimleri ön plana çıkmıştı.


MILAN DEVREYE GİRDİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cengiz Ünder ve Nikola Maksimovic'in devi 'ın radarında olduğu iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre, transferin hızlı takımı Milan'ın yetkilileri, Cengiz Ünder'in menajeri ile bir araya geldi. Ramadani'nin oyuncusunu İtalyan ekibine önerdiği ifade edildi.

Öte yandan kulübü 'deki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Nikola Maksimovic için somut adımlar atılabileceği kaydedildi.

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