Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

"FATİH TERİM'E TEKLİFTE BULUNAMAZ MI?"

Ali Koç başkanlığında F.Bahçe, Fatih Terim'e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor. Ancak iyi ve başarıya aç bir teknik adamın Türk futbol kültürüne, F.Bahçe'nin ihtirasına, Ali Koç'un beklentilerine ve sabırsızlığına ne şekilde cevap vereceğini bilebilir miyiz? Başkan, F.Bahçe'nin büyüklüğüne uygun büyük bir adım atıyor ama sonra unutuluyor. Kendi çizdikleri sınırları kendileri ihlal ediyor."