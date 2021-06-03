Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Son dakika spor haberleri: ’dan ayrılan için önerisi! FB GS haberleri

Son dakika transfer haberi... Hareketli saatlerin yaşandığı 'de ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör konusunda çalışmalar hız kazandı. Başkan , yeni teknik direktörün yabancı bir isim olacağının sinyallerini verirken, usta yazardan gelen iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:32 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 13:26
Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaratan 'de ilk fatura 'na çıkmıştı. Fenerbahçe Başkanı , düzenlediği basın toplantısında son 10 haftada görev yapan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Belözoğlu'na kulübe verdiği hizmetleri için teşekkür eden , Belözoğlu'nun yerine yabancı bir teknik adamla yola devam edeceklerinin sinyallerini vermişti. Koç, özellikle Portekiz ve Almanya kökenli hocalarla temasa geçeceklerini belirtmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Bu doğrultuda hoca arayışlarına başlayan , dünyaca ünlü isimleri listesine aldı. Başkan Koç ise basın toplantısında yeni teknik direktörün en geç haziran ayının son haftasında belli olacağını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

F.Bahçe'de bu gelişmeler yaşanırken, Hürriyet yazarı Attila Gökçe, flaş bir öneride bulundu. Gökçe, yazısında 'nin efsanesi 'e teklif götürebileceğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Gökçe yazısında şu ifadeleri kullandı:

", F.Bahçe'nin yerli antrenörlerle yapamayacağının itirafında bulunuyor. Çünkü Aykut Kocaman gibi değerli bir evladını kırdı. Taraftar baskısı ile görev getirdiği Ersun Yanal'ı pişman ettirdi. 'nda da imdat çekici gibi camı kırarak yangını önlemeye çalıştı. Ama Emre'nin beklentilerinin tamamen kırıldığı bir noktaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Şimdi F.Bahçe yerli teknik adam kaynaklarını tüketti. '19 şampiyonluğun 16'sını yabancılarla kazanmışız" demek bence tezine bulduğu zayıf bir payandadır. 14 yıldır üst üste şampiyonluk yaşayan Türk antrenörler her konuda kendini kanıtlamıştır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

"FATİH TERİM'E TEKLİFTE BULUNAMAZ MI?"
başkanlığında F.Bahçe, 'e bir teklifte bulunamaz mı? Ortalık karışır ama olursa da olur. Olmayacak bir şey mi bu. Bu itiraflardan, çaresizlik tablosunu ortaya koyduktan sonra Almanya ve Portekizli teknik adam istiyor. Ancak iyi ve başarıya aç bir teknik adamın Türk futbol kültürüne, F.Bahçe'nin ihtirasına, Ali Koç'un beklentilerine ve sabırsızlığına ne şekilde cevap vereceğini bilebilir miyiz? Başkan, F.Bahçe'nin büyüklüğüne uygun büyük bir adım atıyor ama sonra unutuluyor. Kendi çizdikleri sınırları kendileri ihlal ediyor."

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