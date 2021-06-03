Son dakika spor haberleri: Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim için Fenerbahçe önerisi! FB GS haberleri

Sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de ilk fatura Emre Belözoğlu'na çıkmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında son 10 haftada görev yapan teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolları ayırdıklarını açıklamıştı.
Belözoğlu'na kulübe verdiği hizmetleri için teşekkür eden Ali Koç, Belözoğlu'nun yerine yabancı bir teknik adamla yola devam edeceklerinin sinyallerini vermişti. Koç, özellikle Portekiz ve Almanya kökenli hocalarla temasa geçeceklerini belirtmişti.
Bu doğrultuda hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü isimleri listesine aldı. Başkan Koç ise basın toplantısında yeni teknik direktörün en geç haziran ayının son haftasında belli olacağını açıklamıştı.