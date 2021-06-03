Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'na veda mesajı!

Son dakika spor haberi: 'den 'den ayrılan 'na veda mesajı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de başkan , teknik sorumlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından A Milli Futbol Takımı'nın kampında bulunan 'den, Belözoğlu'na veda mesajı geldi. Kahveci, sarı-lacivertli takıma transferinde büyük emeği olan Emre Belözoğlu'na, "Tekrar buluşağız" dedi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:50
Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'na veda mesajı!

'de yeni sezonda takımın başında olmayacak. Kulüp başkanı , düzenlediği basın toplantısında genç hocayla yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu için 'den bir veda mesajı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

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