Son dakika spor haberi: İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'na veda mesajı!

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu olmayacak. Kulüp başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında genç hocayla yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu için İrfan Can Kahveci'den bir veda mesajı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi.