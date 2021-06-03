Emre Belözoğlu, yayımladığı mesajla sarı-lacivertlilere veda etti. Mesajına, Ali Koç'a, mesai arkadaşları ve futbolculara teşekkürle başlayan Belözoğlu,"Bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum. Sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizi çok seviyorum." diyerek duygularını belirtti.
ŞANSIN BOL OLSUN EMRE
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu için veda ve teşekkür mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu için yapılanlar sonsuzlukta yankılanır... Emre Belözoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizle." ifadeleri kullanıldı.