Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

Medipol Başakşehir'den rekor bedelle Roma'ya transfer olan ve ilk iki yılında performansıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder flaş bir kararla geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan ekibinden Leicester City'ye kiralanmıştı.

Leicester City'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, Roma'ya geri döndü. İtalyan ekibi bu kez Cengiz Ünder'i yeniden başka bir takıma kiralamak yerine bonservisi ile elden çıkarmanın planlarını yapıyor.