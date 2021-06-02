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Son dakika transfer haberleri: 'dan 'yi yıkan kararı

Son dakika transfer haberi: 'in son haftasına kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler sezonu 3. sırada tamamlanmıştı. Yeni sezonda 4,5 takviye ile kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yıldızı için nabız yoklamaya başlamıştı. 'de kiralık sözleşmesi sona eren 'ya geri döndü. de takımın başına 'yu getirmişti. Portekizli teknik adam, 'nin gündeminde olan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:58
Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

Medipol Başakşehir'den rekor bedelle 'ya transfer olan ve ilk iki yılında performansıyla adından söz ettiren flaş bir kararla geride bıraktığımız sezonun başında İtalyan ekibinden 'ye kiralanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

'de yeteri kadar forma şansı bulamayan , 'ya geri döndü. İtalyan ekibi bu kez Cengiz Ünder'i yeniden başka bir takıma kiralamak yerine bonservisi ile elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

İngiliz basınında yer alan haberde ile ilgili flaş bir iddai ortaya atıldı. Haberde Cengiz Ünder'in Arsenal'e transfer olabileceği yazıldı. 'nın buna karşılık olarak ise takasta Xhaka'yı istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

İngiltere Premier Lig ekibiLeicester City'nin 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Arsenal'in Borussia Dortmund ve Milan ile transfer yarışına girebileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'yi yıkan Cengiz Ünder kararı

kiralık olarak forma giydiği 'de 19 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 3 asist yaptı. 'da 3 sezon forma giyen Cengiz Ünder 88 karşılaşmada 17 gol atıp 11 asist yaptı.

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