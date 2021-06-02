Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

Son dakika spor haberleri: 'de ayrılıklar peş peşe! sonrası 7 isim daha...

Başkanı , ile yolları ayırdıklarını ve yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi düşündüklerini açıklamıştı. Koç, Belözoğlu'nun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemediğini de belirtirken, sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sonrası 7 isimle daha yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 10:12
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

Sıcak gelişmelerin yaşandığı 'de Başkan , ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Belözoğlu'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakmadığını belirten Koç, takımda birçok başka ayrılığın da yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

Başkanı , düzenlediği basın toplantısında sorusuna yanıt verdi. Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

, "Ben Emre'yle ilk sezon ortasında sıkıntılar yaşarken konuştum. Kariyer planı vardı. O sezon sonunda futbolu bırakacaktı. İtalya'ya gidecekti. O sezon sonunda Ersun Hoca'nın da isteğiyle bize kaptan olarak döndü. O sezon sonunda kaptan / teknik direktör oldu. 2 ay sonra sportif direktör oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

ile ilgili sözlerine devam eden "Ne istendiyse, ne beklendiyse yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri yabancı ve tecrübeli bir teknik adam altında Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması, hocanın da Emre'nin mevcudiyetiyle Türkiye'ye hakim olması, üçüncüsü de yepyeni teknik direktör. Olabilecek şartlarda yerli tek teknik direktör Emre Belözoğlu olarak görüyorum." dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

'de ayrılıkların ile sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; ardından tam 7 ayrılığın daha yaşanacağı belirtildi. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

VOLKAN DEMİREL

teknik heyetinde yardımcı antrenör olarak görev yapan aynı zamanda gözlem ekibinde de yer alan sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden Volkan Demirel'in de kulüpten ayrılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

MEHMET AURELIO

Geçtiğimiz sezonun sonunda 'de antrenör olarak görev yapmaya başlayan Aurelio da sarı-lacivertli kulübe veda edecek. Mehmet Aurelio, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda 1 yıl görev yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

SELÇUK ŞAHİN

'de Selçuk Şahin'le de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe Kulübü Futbol A Takımı İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Şahin'e veda edilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

ERDİNÇ SEZER

'de yardımcı antrenörlük görevini yapan Erdinç Sezer'le yollar ayrılacak. Erdinç Sezer, 31 Mart 2021 tarihinden bu yana 'nun yardımcılığını yapıyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

MICHAEL KRAFT

Erol Bulut'un ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Kraft, Bulut'un görevden ayrılmasının ardından kulüpte kalmaya devam etmişti. Kraft'ın yeniden Bulut'un ekibine dahil olması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

ŞENOL ÇORLU

futbol takımının altyapı direktörlüğü görevini yürüten efsane isim Şenol Çorlu'yla da yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Çorlu, 2008-2009 sezonu itibariyle Fenerbahçe'de görev yapıyordu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

ZEKİ MURAT GÖLE

Geçtiğimiz sezon Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kısa bir süre de olsa teknik direktörlük görevi yapan yardımcı antrenörlerden Zeki Murat Göle'nin da gelecek sezon 'de olması beklenmiyor.

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