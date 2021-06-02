Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

Sıcak gelişmelerin yaşandığı Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Belözoğlu'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini ve Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakmadığını belirten Koç, takımda birçok başka ayrılığın da yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu sorusuna yanıt verdi. Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.
Ali Koç, "Ben Emre'yle ilk sezon ortasında sıkıntılar yaşarken konuştum. Kariyer planı vardı. O sezon sonunda futbolu bırakacaktı. İtalya'ya gidecekti. O sezon sonunda Ersun Hoca'nın da isteğiyle bize kaptan olarak döndü. O sezon sonunda kaptan / teknik direktör oldu. 2 ay sonra sportif direktör oldu." ifadelerini kullandı.