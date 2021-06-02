Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Emre Belözoğlu sonrası 7 isim daha...

Emre Belözoğlu ile ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "Ne istendiyse, ne beklendiyse yaptı. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre'yle devam etmek, biri yabancı ve tecrübeli bir teknik adam altında Emre Belözoğlu'nun tecrübe kazanması, hocanın da Emre'nin mevcudiyetiyle Türkiye'ye hakim olması, üçüncüsü de yepyeni teknik direktör. Olabilecek şartlarda yerli tek teknik direktör Emre Belözoğlu olarak görüyorum." dedi.