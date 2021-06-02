Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Arda Güler teşekkürü!

Son dakika spor haberi: 'den 'a teşekkürü!

Son dakika spor haberleri... 'nde oynanan - derbisini anlatan sunucusu 'ın, sarı-lacivertli takımın yıldız adayı hakkındaki övgü dolu sözleri sonrası Fenerbahçe Başkanı 'tan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:40
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Arda Güler teşekkürü!

'nin 16. haftasında 'ın evinde ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından 'de Fenerbahçeli konuşulmuştu. 16 yaşındaki Arda Güler, Galatasaray maçında sol ayağıyla müthiş bir gol atmış ve maç boyunca sergilediği performansla da göz doldurmuştu.

GS TV sunucusu , Arda Güler ile ilgili, "Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" demişti.

Serbay Şenkal'ın bu yorumu sosyal medyada da büyük yankı buldu. Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı , dün gerçekleştirdiği basın buluşması sonrasında bu konudan yeni haberi olduğunu söyleyerek; "Bu tip şeyleri daha fazla yapmamız Türk futboluna büyük fayda sağlayacaktır" dedi. Ali Koç ayrıca konuyla ilgili Galatasaray'a teşekkür mektubu yazılması talimatı verdi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE SON BULUYOR

Kariyerine altyapısında başlayan Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçiş yaptı. Arda ile 2021'in başlarında profesyonel sözleşme imzalandı. Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon U19 takımıyla 13 maça çıkan Arda Güler 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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