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Son dakika spor haberi: 'den flaş teklif! Beşiktaş'ın eski hocası ...

'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertlilerde Başkan , ile yola devam edilmeyeceğini basın toplantısında açıklarken, Çarşamba günü de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye veda yazısı yayınlamıştı. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Alman ya da Portekiz ekolünden bir teknik adamla anlaşacağı bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber geldi. Buna göre Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş ve Real Madrid'i de çalıştıren 'e teklif yaptı. İşte detaylar... | Fb haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:09
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den flaş teklif! Beşiktaş'ın eski hocası Bernd Schuster...

ile yollarını ayıran ve yeni sezonda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan için İspanya'dan flaş bir haber geldi.

İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapan 'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan Alman hocanın düşünmek için süre istediği ve Türkiye Ligi ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.

ALMAN YA DA PORTEKİZ EKOLÜ
Fenerbahçe Başkanı , 4 saate yakın süren basın toplantısında yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, Portekiz ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıklamıştı.

BERND SCHUSTER KİMDİR?
Son olarak Çin'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında veda etmişti. 2007-2008 sezonunda Real Madrid'in başında da görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın kariyerinde La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

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