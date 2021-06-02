Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Son dakika haberi: sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Son dakika haberi: Fenerbahçe geçtiğimiz sezon hem 'de hem de 'nda mutlu sona ulaşamamış ve taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı-lacivertliler birçok yıldız ile temas halinde. Fenerbahçe bir yandan da teknik direktörlük koltuğu için de arayışlarını sürdürüyor. Başkan 'un yeni sezonda ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. İşte gündemdeki isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 16:05
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanacak olan 'yi hem teknik direktör konusunda hem de takıma katılacak isimler konusunda hareketli günler bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı 'un ile yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından takımın başına kimin getireleceği büyük merak konusu oldu. Peki 'nin gündeminde hangi isimler var işte Koç'un açıklamaları ve gündemdeki teknik direktörler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

"EMRE BELÖZOĞLU YENİ SEZONDA OLMAYACAK"

, yeni sezonda takımın başında 'nun yer almayacağını belirtti. Koç, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarının gelmesi daha kolay oluyor. Değişiklikler oldukça takım sinerjisinden sahadaki futbola ve neticelere kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Hedefimiz doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Kendisine bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Kendisinden ne istediysek saf duygularla, elinden geleninin en iyisini yaparak, yoğun mesailer harcayarak, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak, elini taşın altına koydu. , kısa süreçte kaptanlık, sportif direktörlük ve teknik adamlık yaptı. Emre, sportif direktör olarak bence beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlık olabilir ama süreç yönetimi, bağlantılar ve temaslar ile kısıtlı imkanlarımıza rağmen gelmesi mümkün olmayan isimlerin gelmesinin sağlaması, harcama limitine uyulması açısından büyük artılar getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Sonra kendisini teknik direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride teknik direktör olmak olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece riskli bir göreve soyundu. Bir saniye düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Aynı periyotta Erol hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ancak futbol, Fenerbahçeliler'in beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Kendisinden ne istendiyse, beklendiyse, elinden geleni yaptı. Teknik adam konusunda ise 3 alternatifimiz var. Bunlardan biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre'nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin olacağını gösteriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli. 2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkanımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Belli bir süredir şampiyonluk yok. 'de her zaman baskı var. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum. İnşallah hepimiz açısından en hayırlı kararı vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

HOCA SÖZLERİ

Yeni teknik direktörünün en geç kampta sarı-lacivertli takımın başında olması gerektiğini dile getiren Başkanı, "Planlamayı da teknik direktörle yapacağımıza göre ne kadar erken olursa o kadar bizim avantajımıza. Bilhassa yollarımızı ayıracağımız futbolcular konusunda şimdiden harekete geçmek durumundayız. Teknik direktör konusundaki arzum yarın gerçekleşmesi, tahminim haziran ayının üçüncü haftasına kadar.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Tespit ettiğimiz isimler, yapacağımız görüşmeler haziranın üçüncü haftasına kadar gider. Bu sefer nasıl bir futbol oynatmak istediğimizi, disiplin açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, gençler açısından nasıl bir hoca olmasını istediğimizi, hocanın kariyerinde nelerin olması gerektiğini belirleyip ona göre bir liste çıkartıyoruz. Tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerinde" diye konuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

"KATMA DEĞER BİR DEĞİŞİM OLACAK"

, yapılacak genel kurulda seçilmesi durumunda yeni yönetimde değişiklikler olacağını ifade ederek, "Bu dönemde hem camiasını daha fazla kapsayabilecek hem Fenerbahçe'nin ihtiyaçları çerçevesinde katma değer sağlayabilecek bir değişiklik olacak. Zaten 4 kişinin yerini doldurmamız gerekiyor. 10-11 kişi değişecektir diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Kanarya'nın başına kimin geçeceği merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

2 HOCA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için 'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan 'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

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LUCIEN FAVRE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

ZLATKO DALIC

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu sonrası tarihi değişim! Dünyaca ünlü hoca...

MARCELO BIELSA

(Bielsa ile bir temaslarının olmadığı duyurulurken 'henüz' ifadesi dikkat çekti)

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