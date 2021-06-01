Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyecek olan sarı-lacivertliler, ligin zirvesine oynayacak bir kadro oluşturmanın peşinde. Geride kalan sezonun son 10 haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da önümüzdeki sezon devam edeceği büyük ölçüdü düşünülürken, sarı-lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.
Real Madrid'de son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo, İspanyol basını tarafından Fenerbahçe'ye yazıldı.
Zinedine Zidane'nın Madrid ekibinden ayrılması ve Marcelo ile aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol devine transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de devam etmeyeceği söylendi.