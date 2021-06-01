Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

Son dakika transfer haberi: 'nin 'ya teklifi belli oldu!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalasa da sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde en dikkat çeken isim ise forması giyen ... basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya önerdiği rakam duyuruldu. İşte tüm detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 12:30
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu tek hedef belirleyecek olan sarı-lacivertliler, ligin zirvesine oynayacak bir kadro oluşturmanın peşinde. Geride kalan sezonun son 10 haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun da önümüzdeki sezon devam edeceği büyük ölçüdü düşünülürken, sarı-lacivertli yönetim transferde düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

'de son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusu , basını tarafından 'ye yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

Zinedine Zidane'nın Madrid ekibinden ayrılması ve ile aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına devine transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de devam etmeyeceği söylendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

basınından haberine göre, 14 yıldır forması giyen için harekete geçen , Marcelo'nun birçok talibinin olmasına rağmen bu transferde güçlü olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDULAR

basınında yer alan haberde 'nin için sunduğu teklifin detaylarına da yer verildi. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

Haberde ayrıca 'nin 'ya yıllık 4.5 milyon Euro önerdiği yazıldı. Ayrıca, Marcelo'nun da yeni bir macera arayışı içerisinde Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Marcelo'ya teklifi belli oldu!

'den yıllık 12 milyon Euro kazanan , İspanya kariyeri boyunca 528 maça çıktı ve 38 gol atıp 101 asist yaptı.

SON DAKİKA