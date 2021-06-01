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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki transferini bitiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme ise birçok futbolcu geldi. Son olarak Fenerbahçe, 'den ayrılan için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerde bu transfer için 'yı görevlendirdi. Kanarya'nın efsane ismi , David Luiz'i ikna etmek için çaba harcayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 13:55
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz transferini Alex de Souza bitiyor

Fenerbahçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı 'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i 'e getirmek için mesai harcayacak.

FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI

Takvim'in haberine göre geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı… , ve gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan David Luiz'i kadrosunda istiyor.

DAVID LUIZ BÜYÜK TECRÜBE

56 kez forması giyen David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. , ve gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

David Luiz, Fenerbahçe forması giyen 'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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