Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki David Luiz transferini Alex de Souza bitiyor

Fenerbahçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Luiz ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI

Takvim'in haberine göre geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı… Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe David Luiz'i kadrosunda istiyor.

DAVID LUIZ BÜYÜK TECRÜBE

56 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

David Luiz, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.