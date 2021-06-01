Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve son maça kadar şampiyonluğu kolalayan Fenerbahçe, sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlamıştı.
Başkan Ali Koç'un son döneminde olması sebebiyle mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Kanarya, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde ligi 3. sırada tamamladı ve zirve hasretini 7 sezona çıkardı.
Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı da yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un tek aday girmesi beklenen seçimde bir dönem daha Fenerbahçe'nin başında olması bekleniyor.