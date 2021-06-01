Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Son dakila transfer haberi: Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de kupada istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar yeni sezonda şampiyonluğa göre yapılıyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-lacivertliler birçok isim ve bölge için girişimlerini sıklaştırdı. önderliğindeki teknik heyet, stoper bölgesine yoğunlaştı. Sarı-lacivertliler dünya yıldızı için devreye girdi. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 10:41
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve son maça kadar şampiyonluğu kolalayan , sezonu ve 'ın arkasında 3. sırada tamamlamıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Başkan 'un son döneminde olması sebebiyle mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan , ezeli rakipleri ve 'ın gerisinde ligi 3. sırada tamamladı ve zirve hasretini 7 sezona çıkardı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Sarı lacivertlilerde bir yandan seçim telaşı da yaşanıyor. Başkan 'un tek aday girmesi beklenen seçimde bir dönem daha 'nin başında olması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Yaptığı açıklamalarda hatalarından önemli dersler aldığını ifade eden , önümüzdeki sezona önemli hamleler yaparak kararlı ve ligin en iddialı takımı olarak başlamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

'de transfer, satışı gündemde olan ve 'dan bir çok kulübünün ilgisini çekmiş oyuncuların gönderilmesine bağlı olarak yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Özellikle ve 'a gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan yönetim buradan kazanılacak rakam ile de transferlerini şekillendirecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

SZALAI DE GÜNDEMDE

'nin devre arasında 'dan kadrosuna kattığı ve yarım sezonda bile kendini ispat ederek formasını garantiye alan , 5 büyük ligden bit çok kulübün dikkatini çekti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Sarı lacivertliler 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini 20-25 milyon Euro bandında tutmayı planlıyor. Bu rakamın ödenmesi halinde ise , stoper bölgesine bonservisle oyuncu alabilir. Yine de 'yi takımda tutmak isteyen yönetim, partneri için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Geçtiğimiz sezon kadroya dahil olan Tisserand'da hayal kırıklığı yaşandı, Serdar Aziz'in ise rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

SÖZLEŞMESİ BİTEN YILDIZLAR GÜNDEMDE!

Lemos'u elden çıkarmayı planlayan , Sadık Çiftpınar'ı ise 4. ya da 5. stoper olarak düşünüyor. 'nın önemli kulüpleri ile sözleşmesi biten oyuncuları radarına aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

'nin genç bir oyuncu olması sebebiyle yanına deneyimli bir isim koymak isteyen sarı lacivertlilerin listesi ise kabarık. İşte o isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

JEROME BOATENG REDDETTİ

Alman savunmacı, devre arasında da 'nin gündemine gelmişti. Bayern Münih ile olan 10 yıllık kariyerine son veren yıldız stoper, şu anda bonservisini elinde bulunduruyor. 33 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olması gibi bir çok kulübün de ilgisini çekmesi rakipleri arttıyor. Sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden tecrübeli futbolcu için Roma en ciddi aday...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

THIAGO SILVA İDDİASI

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran ve Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tutan Thiago Silva, daha önceden de sarı lacivertlilerin radarına girmişti. Bu sezon İngiliz deviyle muhteşem bir performans sergileyen Brezilyalı savunmacı, Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldırdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Yaşının 36 olması sebebiyle Chelsea'de devam etmesi beklenmezken, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması 'yi tecrübeli stopere itiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

JUAN JESUS

Yaz transfer döneminde 'nın gündemine gelen Brezilyalı savunmacı, Roma ile olan sözleşmesini tamamladı. 29 yaşındaki stoper, 2017'de başlayan Roma kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Yıldız savunmacı için yeniden harekete geçen , Juan Jesus'u transfer ederek en az 3 sezon stoper sıkıntısı yaşamak istemiyor. Bu sezon İtalyan ekibi ile Serie A'da 5, Ligi'nde ise 6 maça çıkan futbolcunun da 'ye sıcak baktığı biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

STEVEN CAULKER

Bu sezon Alanyaspor ile başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu, ile beraber ve Trabzonspor'un da radarına girdi. Sarı-lacivertlilerin İngiliz stoperle prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, 29 yaşındaki savunmacının büyük olasılıkla kadroya dahil edileceği ifade edildi. Ocak 2019'dan itibaren Alanyaspor forması giymeye başlayan Caulker, Süper Lig'de 85 maça çıktı ve takımına 6 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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