Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den olay stoper hamlesi! Dünya yıldızı...

Lemos'u elden çıkarmayı planlayan Kanarya , Sadık Çiftpınar'ı ise 4. ya da 5. stoper olarak düşünüyor. Fenerbahçe Avrupa 'nın önemli kulüpleri ile sözleşmesi biten oyuncuları radarına aldı.

Attila Szalai 'nin genç bir oyuncu olması sebebiyle yanına deneyimli bir isim koymak isteyen sarı lacivertlilerin listesi ise kabarık. İşte o isimler...

JEROME BOATENG REDDETTİ

Alman savunmacı, devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bayern Münih ile olan 10 yıllık kariyerine son veren yıldız stoper, şu anda bonservisini elinde bulunduruyor. 33 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olması Kanarya gibi bir çok kulübün de ilgisini çekmesi rakipleri arttıyor. Sarı-lacivertlilerin teklifini reddeden tecrübeli futbolcu için Roma en ciddi aday...