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Son dakika spor haberleri: Başkanı : 'deki statlar devlet eliyle modernleşti

Başkanı , basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Koç, son dönemde Türk futbolunun modern statlara kavuştuğunu belirterek, "Sayın bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle modernleşti" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 16:54
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye'deki statlar devlet eliyle modernleşti

Başkanı , basın mensuplarıyla bir araya gelirken, toplantıda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik direktö, transfer, maddi konular ve gelecek sezon planlamasıyla ilgili flaş ifadeler kullanan Koç, 'nin spor tesisleri ve statlar bakımından son yıllarda büyük bir atılım yaptığını da söyledi.

Başkan Koç, "Sayın bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle modernleşti. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu" dedi.

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