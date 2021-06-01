Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türkiye'deki statlar devlet eliyle modernleşti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya gelirken, toplantıda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik direktö, transfer, maddi konular ve gelecek sezon planlamasıyla ilgili flaş ifadeler kullanan Koç, Türkiye'nin spor tesisleri ve statlar bakımından son yıllarda büyük bir atılım yaptığını da söyledi.

Başkan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım bu stadyumu yaptıktan sonra stadyumlar modernleşti. Neredeyse tamamı devlet eliyle modernleşti. Fitili ateşleyen Fenerbahçe'dir. Kendi alın teriyle yaptı Fenerbahçe. Bu tesisler de fitili ateşleyecek. Benim en büyük hayalim bu" dedi.