Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

Son dakika transfer haberleri | 'de tarihi değişim! Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

'i 3. sırada bitiren , yeni sezona girilirken flaş bir karar aldı ve teknik sorumlu Belözoğlu ile yolları ayırdı. Kanarya'da açıklamalarda bulunan başkan , özellikle maçında gösterilen mücadeleye sinirlendiğini ve sözleşmesi olsun olmasın bazı isimlerle yolların ayrılacağını duyurdu. Sarı lacivertlilerde 'nun ardından 13 ismin daha biletinin kesildiği öğrenildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 20:56
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

'de gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan 'de Belözoğlu'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı , basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıyla 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI OLACAK"

Koç, yaptığı açıklamada "Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Belözoğlu, umarım o kıvamda olur."

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

"EMRE'Yİ RİSKE ATMAMAK ADINA BU TERCİHİ YAPTIK"

"Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. 'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum."

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

"EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'YE ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"Yeni hoca kim olursa olsun bazı konular var. konusu gibi. Kirada olup da istenilen, opsiyonu kullanılacak konular gibi konular yeni hocalık değil. bunlar için zaman istedi. Sonuç ne olursa olsun Spor Kulübü Başkanı olarak, 'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz. Sonuç ne olursa olsun, Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe çok büyük hizmetler yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu sonrası birçok futbolcuyla da yolların ayrılması planlanıyor. İşte 'den ayrılması gündemde olan isimler:

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

HARUN TEKİN (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

GÖKHAN GÖNÜL (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

NABIL DIRAR

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

ZANKA

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MARCEL TISSERAND

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MAURICIO LEMOS

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

FILIP NOVAK

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

LUIZ GUSTAVO

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MIHA ZAJC

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MAME THIAM

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MBWANA SAMATTA

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

PAPISS CISSE (Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmayacak)

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

MICHAEL FREY

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