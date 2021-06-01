Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

Süper Lig'de gelecek sezon için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği netleşti. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıyla 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI OLACAK"
Koç, yaptığı açıklamada "Eskiden çok büyük futbolcu, şimdi başarılı teknik direktör olmuş kişiler profili düşük takımlarda hocalık yaparak deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara, tartışmasız Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, umarım o kıvamda Fenerbahçe olur."
"EMRE'Yİ RİSKE ATMAMAK ADINA BU TERCİHİ YAPTIK"
"Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. Fenerbahçe'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum."