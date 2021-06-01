Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de tarihi değişim! Emre Belözoğlu sonrası 13 ayrılık daha

"EMRE'Yİ RİSKE ATMAMAK ADINA BU TERCİHİ YAPTIK"

"Ancak bugün bu işte yaşanmışlık, öğrenmişlik çok çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene üst üste şampiyon olursun, kredin olur. Bizim içinde bulunduğumuz durumda bu tercih çok büyük risk, Emre için de haksızlık olur. Uzun süredir şampiyonluğa hasret var. Fenerbahçe'yseniz zaten çok büyük baskı var, diğer kulüplere istianeden. Emre'yi de o riske atmamak adına bu tercihi yaptık. Emre'yle bunu konuştuk. Zaten her şeyi konuşuyoruz. Emre düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak bakmadı. Onu da anlayışla karşılıyorum."