Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Novak'ın yerine Umut Meraş geliyor!

Spor Toto Süper Lig'de 7 yıldır mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezona yine iddialı bir kadro ile girmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyururken, sezon öncesi yapılacak çalışmalar için yeni hocayı beklemeye gerek olmadığını belirtti.

Koç, takıma yapılacak takviyeler ile ilgili de konuşurken bir stoper, sol bek, sağ bek, kanat ve iki forvet alınacağını açıkladı.

FILIP NOVAK İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de hali hazırda sol bek bölgesinde Caner Erkin ve Filip Novak bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen iki isimden Caner Erkin ile devam edilip Filip Novak ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, Çek futbolcunun yerine Umut Meraş'ı listesine aldı. Sarı lacivertliler, milli yıldız ile EURO 2020 sonrasında anlaşma imzalamak istiyor.





