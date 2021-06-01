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Son dakika transfer haberleri | 'de Novak'ın yerine Umut Meraş geliyor!

'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan , gelecek sezon için işi sağlama almak için harekete geçti. Başkan , takıma yapılacak takviyelerle ilgili konuşurken bir transferi de yapacaklarını duyurdu. Kanarya'da bu adayın Umut Meraş olduğu öğrenildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 18:14
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de Novak'ın yerine Umut Meraş geliyor!

'de 7 yıldır mutlu sona ulaşamayan , gelecek sezona yine iddialı bir kadro ile girmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde başkan ile yolların ayrıldığını duyururken, sezon öncesi yapılacak çalışmalar için yeni hocayı beklemeye gerek olmadığını belirtti.

Koç, takıma yapılacak takviyeler ile ilgili de konuşurken bir , , , kanat ve iki forvet alınacağını açıkladı.

FILIP NOVAK İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de hali hazırda sol bek bölgesinde ve bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen iki isimden Caner Erkin ile devam edilip ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, Çek futbolcunun yerine Umut Meraş'ı listesine aldı. Sarı lacivertliler, milli yıldız ile sonrasında anlaşma imzalamak istiyor.



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