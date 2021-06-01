Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transferini Alex de Souza bitiriyor! David Luiz ile...

'nin transferini bitiriyor! ile...

'de son dakika transfer haberi... Kanarya, gelecek sezon için A class bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Bununla beraber sarı lacivertli kurmaylar, Arsenal ile sözleşmesi sona erecek 'i gündemine aldı. Atkarılan bilgilere göre Fenerbahçe, David Luiz transferini bitirmek için 'yı devreye sokacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin transferini Alex de Souza bitiriyor! David Luiz ile...

kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı 'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

Fenerbahçe'nin transferini Alex de Souza bitiriyor! David Luiz ile...

FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI
Takvim'in haberine göre geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan sorunu çözmekte kararlı… Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe 'i kadrosunda istiyor.

Fenerbahçe'nin transferini Alex de Souza bitiriyor! David Luiz ile...

DAVİD LUIZ BÜYÜK TECRÜBE
56 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen , 2019 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

Fenerbahçe'nin transferini Alex de Souza bitiriyor! David Luiz ile...

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
, forması giyen Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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