Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Patrick van Aanholt transferi için girişimlere başladı! Galatasaray'a dev çalım

'de : Fenerbahçe transferi için girişimlere başladı! 'a dev çalım

'de ... Sarı lacivertliler, gelecek sezon yeni bir sol bek arayışına girerken, transferde rotasını Premier Lig'e çevirdi. Fenerbahçe, sol bek transferi için için girişimlerine başladı. Oyuncuya 'ın da ilgisi vardı. Chelsea altyapısından yetişen Patrick van Aanholt'un sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek ve Fenerbahçe, Patrick van Aanholt'u transfer etmesi halinde bonservis ödemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 23:22
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Patrick van Aanholt transferi için girişimlere başladı! Galatasaray'a dev çalım

Bu sezon da istediği şampiyonluğa erişemeyen sarı lacivertliler, yeni sezon için tüm transferleri kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olan , transfer çalışmalarına şimdiden başlarken adı 'la da anılan Hollandalı sol bekle ilgilendiği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki sol bek 'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve mukavele yenilemeyen Patrick van Aanholt'un ismi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.

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