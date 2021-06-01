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kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya ya

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertli kurmaylar yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir kanat transferi yapmak isterken, düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, daha önce de teklif götürdüğü ya da 'dan 1'ine mutlaka imza attırmak istiyor. İşte son dakika yaşanan transfer gelişmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Diego Perotti ve Osayi Samuel'den beklediğini bulamayan 'de kanat operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde ile var. Emre Belözoğlu, iki yıldızdan birine mutlaka Çubuklu'yu giydirmek isterken, İtalya'dan da dün bu yönde bir haber geldi. Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile resmi temaslara başladığını duyurdu.

Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

JOSE ONAY VERECEK
Milli futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vereceği ifade edilirken, gönderilmesi halinde Ünder'in adresinin olabileceği kaydedildi. Sarı- lacivertlilerin, Roma'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Kanarya, için de Başakşehir'le temasta... Takas+para önerisi gündemde. Hedef; ve 'dan en az birisini kadroya katmak.

Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan 23 yaşındaki , Premier Lig'de 9 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve FA Cup'ta 1'er gol kaydetti. Roma ile 2 yıl daha kontratı olan milli futbolcu iki kanatta da oynayabiliyor.

Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Başakşehir'in lokomotifi , geçen sezonu 6 gol+11 asist ile tamamladı. 31 yaşındaki Bosnalı, istikrarı ve profesyonelliği ile tanınıyor.

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