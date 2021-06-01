Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Diego Perotti ve Osayi Samuel'den beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de kanat operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Cengiz Ünder ile Edin Visca var. Emre Belözoğlu, iki yıldızdan birine mutlaka Çubuklu'yu giydirmek isterken, İtalya'dan da dün bu yönde bir haber geldi. Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile resmi temaslara başladığını duyurdu.