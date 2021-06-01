Fenerbahçe kanat transferi için 2 isimden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca

Diego Perotti ve Osayi Samuel'den beklediğini bulamayan Fenerbahçe'de kanat operasyonu sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Cengiz Ünder ile Edin Visca var. Emre Belözoğlu, iki yıldızdan birine mutlaka Çubuklu'yu giydirmek isterken, İtalya'dan da dün bu yönde bir haber geldi. Calciomercato, sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder'i kiralamak için Roma kulübü ile resmi temaslara başladığını duyurdu.
JOSE ONAY VERECEK
Milli futbolcu için son kararı Jose Mourinho'nun vereceği ifade edilirken, gönderilmesi halinde Ünder'in adresinin Fenerbahçe olabileceği kaydedildi. Sarı- lacivertlilerin, Roma'ya satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi sunduğu belirtiliyor.
Kanarya, Edin Visca için de Başakşehir'le temasta... Takas+para önerisi gündemde. Hedef; Cengiz ve Visca'dan en az birisini kadroya katmak.