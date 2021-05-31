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Tecrübe ve klas bir arada

’nin anlaştığı Biglia ve Borini, kariyerleri ve yetenekleriyle sarı-lacivertli takıma güç katmaya aday.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Tecrübe ve klas bir arada

'nin 'le para+takas karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ve 'nin kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Kariyerleri parlak iki oyuncunun takıma güç+kalite katacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Biglia, , ve gibi başarılı takımlarda oynadı. Ön liberoda tam bir usta olan ve 'nda 58 kez yer alan tecrübeli futbolcu, bugüne kadar 37 gol+69 asiste imzasını attı. Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak Karagümrük'e gelen Biglia, 'de 35 maçta 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.

CHELSEA KEŞFETTİ
30 yaşındaki Borini ise futbola Bologna altyapısında başladı. 2007'de yeteneğini keşfeden Chelsea tarafından U18 takımına transfer edildi. Chelsea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Swansea, Milan forması giyen başarılı kanat oyuncusu, 9 gol+2 asisti Karagümrük'te olmak üzere 286 maçta 56 gol attı, 21 asist gerçekleştirdi.

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