Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, yıldız kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Djenepo için Southampton'dan yeşil ışık geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, kırmızı beyazlılar'ın Djenepo'yu göndermeden önce yerini doldurmak istediğini yazdı.
MOUSSA DJENEPO'NUN ÖNÜ AÇILACAK
Southampton, futbolcunun yerine Robbie Brady ile anlaşmaya vardı. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası Djenepo'nun da yolu açılacak.
SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK
Fenerbahçe'nin, maliyeti yüksek olması sebebiyle Djenepo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, futbolcunun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ifade edildi.
İngiliz ekibi, özellikle geride kalan sezonda düşüş yaşayan (27 maç, 1 gol) Djenepo'nun başka bir takımda yeniden form yakalayıp kendini göstermesini istiyor.
Bu nedenle eğer başka bir takımdan iyi bir bedelle bonservisiyle satın alma teklifi gelmezse, Southampton, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.
GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?
1.77 boyundaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Moussa Djenepo geride bıraktığımız sezon Southampton'da 31 maçta 1502 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.