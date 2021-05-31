Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ye süper kanat! 'den geliyor... ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonluk hayaline ulaşamayan sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 'de oynayan genç kanat oyuncusunu gündemine aldı. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , yıldız kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; , 22 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Adı ile anılan Moussa Djenepo için Southampton'dan yeşil ışık geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, kırmızı beyazlılar'ın Djenepo'yu göndermeden önce yerini doldurmak istediğini yazdı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

MOUSSA DJENEPO'NUN ÖNÜ AÇILACAK

Southampton, futbolcunun yerine Robbie Brady ile anlaşmaya vardı. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası Djenepo'nun da yolu açılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

'nin, maliyeti yüksek olması sebebiyle Djenepo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı, futbolcunun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

İngiliz ekibi, özellikle geride kalan sezonda düşüş yaşayan (27 maç, 1 gol) Djenepo'nun başka bir takımda yeniden form yakalayıp kendini göstermesini istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

Bu nedenle eğer başka bir takımdan iyi bir bedelle bonservisiyle satın alma teklifi gelmezse, Southampton, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

1.77 boyundaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Moussa Djenepo geride bıraktığımız sezon Southampton'da 31 maçta 1502 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti.

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