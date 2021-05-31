Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye süper kanat! Premier Lig'den geliyor... (FB spor haberi)

MOUSSA DJENEPO'NUN ÖNÜ AÇILACAK



Southampton, futbolcunun yerine Robbie Brady ile anlaşmaya vardı. Her iki kanatta da görev yapabilen 29 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası Djenepo'nun da yolu açılacak.