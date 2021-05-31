Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Son dakika transfer haberi: 'nin tüm transferleri 'den! Tam 8 isim...

Son dakika transfer haberi: 'de son haftaya kadar şampiyonluğu kovalasa da sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler iç transferde atağa kalktı. , 'den tam 8 isim için girişimlere başladı. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:28
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olmak isteyen 'de yönetim yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Sarı-lacivertlilerin listesinde 'den tam 8 isim var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen gözünü bir kez daha 'in yıldızlarına dikti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Takvim'in haberine göre; yönetimi uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan , bonservis pazarlıklarında sona geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Ayrıca Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile temasa geçildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK

'de hedef ise yeni transferlerle kampa gitmek ve sezon hazırlığını tam kadro olarak yapmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

İŞTE F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER:

Steven Caulker

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Abdülkerim Bardakçı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Doğan Alemdar

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Bünyamin Balcı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Gökdeniz Bayrakdar

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Lucas Biglia

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Fabio Borini

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Edin Visca

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