Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin tüm transferleri Süper Lig'den! Tam 8 isim...

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.
Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından olmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon öncesi transferde atağa kalktı.
Sarı-lacivertlilerin listesinde Süper Lig'den tam 8 isim var. İşte son dakika haberinin detayları...
Yeni sezon öncesi kadrosunu 5-6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü bir kez daha Süper Lig'in yıldızlarına dikti.
Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında Sosa, Novak, Gökhan, Caner, Sinan, Mert Hakan, Thiam ve Cisse gibi ligimizin önemli isimlerini kadrosuna katmıştı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi uyum sorununu en aza indirmek için yine transferlerin büyük kısmını yurt içinden gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Fabio Borini ve Lucas Biglia ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarında sona geldi.
Ayrıca Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile temasa geçildi.
ALİ KOÇ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bizzat görüşme yapması bekleniyor.
HEDEF KAMPA TAM KADRO GİTMEK
Fenerbahçe'de hedef ise yeni transferlerle kampa gitmek ve sezon hazırlığını tam kadro olarak yapmak.
İŞTE F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER:
Steven Caulker
Abdülkerim Bardakçı
Doğan Alemdar
Bünyamin Balcı
Gökdeniz Bayrakdar
Lucas Biglia
Fabio Borini
Edin Visca