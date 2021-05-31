Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' 'ye! Transfer... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğa ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, 'yeni Ibrahimovic' olarak gösterilen oyuncuyu listesine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:06 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:17
Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 'yeni Ibrahimovic' olarak gösterilen oyuncuyu listesine aldı.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin transfer gündemine gelen o ismi duyurdu.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Uzundurukan, "Danimarka'da 'yeni Ibrahimovic' olarak gösterilen 2003 doğumlu Wahid Faghir de Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: 'Yeni Ibrahimovic' Fenerbahçe'ye! Transfer... (FB spor haberi)

Wahid Faghir, Danimarka Superliga kulübü Vejle BK'da forvet olarak görev yapıyor.

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