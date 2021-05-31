Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Spor Toto Süper Lig'e yaptığı ses getiren transferlerle 'şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe, sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp yine transferde büyük oynuyor.
Spor Toto Süper Lig'e yaptığı ses getiren transferlerle 'şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe, sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp yine transferde büyük oynuyor.
ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olduğunu ilan etmişti. Şu ana kadar rakip çıkmazken, Başkan Koç'un seçime tek aday girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
YABANCI HOCA BULUNAMAZSA GÖREVE DEVAM EDECEK
Başkan Ali Koç, sezona sportif direktör olarak başlayan ve Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından ligde 10 maçlık sürede takımı yarışın içinde tutan Emre Belözoğlu ile ilgili kararını verdi.
Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerden şu ana kadar somut sonuç alınamadı. 41 yaşındaki teknik adamın yabancı hoca bulunamadığı takdirde takımı yönetmesi bekleniyor.
JEROME BOATENG HAREKATI
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Bayern Münih'ten ayrılan Boateng gelmişti.
BONSERVİSİ ELİNDE
Şu anda bonservisi elinde olan ve kulüp arayışındaki 32 yaşındaki defans oyuncusu için Mesut Özil'in devrede olduğu öğrenildi. Boateng ile Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan samimi dostluğu bulunuyor.
TESİSLERİ GEZMİŞTİ
Gana asıllı Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için sıcak baktığı iddia edildi. Skorer, dünya yıldızının daha önce İstanbul'a gelerek Fenerbahçe tesislerini gezdiğini ilk kez duyurmuştu.
MOURINHO İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberde Jarome Boateng için Jose Mourinho'nun devrede olduğu iddia edildi.
Haberde Roma'nın Boateng için yakın takipte olduğu yazıldı.
Ayrıca Jose Mourinho'nun Mancheste United'dayken de Alamn futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine vurgu yapıldı.