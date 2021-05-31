Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerden şu ana kadar somut sonuç alınamadı. 41 yaşındaki teknik adamın yabancı hoca bulunamadığı takdirde takımı yönetmesi bekleniyor.

JEROME BOATENG HAREKATI Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Bayern Münih'ten ayrılan Boateng gelmişti.