Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Son dakika spor haberi: 'ye transferde kötü haber! devrede

Son dakika spor haberi: 'i 3. sırada tamamlayan yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon hem ligde hem de 'nde başarılı bir kadro kurmak için girişimlerini sıklaştırdı. Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olduğu yıldız futbolcu için ise devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:21
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

'e yaptığı ses getiren transferlerle 'şampiyonluk' parolasıyla giren , sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp yine transferde büyük oynuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olduğunu ilan etmişti. Şu ana kadar rakip çıkmazken, Başkan Koç'un seçime tek aday girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

YABANCI HOCA BULUNAMAZSA GÖREVE DEVAM EDECEK

Başkan Ali Koç, sezona sportif direktör olarak başlayan ve Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından ligde 10 maçlık sürede takımı yarışın içinde tutan Emre Belözoğlu ile ilgili kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerden şu ana kadar somut sonuç alınamadı. 41 yaşındaki teknik adamın yabancı hoca bulunamadığı takdirde takımı yönetmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

JEROME BOATENG HAREKATI

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen 'de gündeme Bayern Münih'ten ayrılan Boateng gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

BONSERVİSİ ELİNDE

Şu anda bonservisi elinde olan ve kulüp arayışındaki 32 yaşındaki defans oyuncusu için Mesut Özil'in devrede olduğu öğrenildi. Boateng ile Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan samimi dostluğu bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

TESİSLERİ GEZMİŞTİ

Gana asıllı Alman futbolcunun 'ye transferi için sıcak baktığı iddia edildi. Skorer, dünya yıldızının daha önce İstanbul'a gelerek Fenerbahçe tesislerini gezdiğini ilk kez duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

MOURINHO İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde Jarome Boateng için 'nun devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Haberde Roma'nın Boateng için yakın takipte olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Mourinho devrede

Ayrıca 'nun Mancheste United'dayken de Alamn futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine vurgu yapıldı.

SON DAKİKA