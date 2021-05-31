Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemi için düğmeye basan sarı lacivertliler, teknik direktör arayışlarını da devam ettiriyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, teknik direktör konusunda önümüzdeki hafta karar verecek olan Fenerbahçe'nin gündemine gelen yeni hoca adaylarını açıkladı.
İŞTE O İSİMLER:
GALTIER
LUCIEN FAVRE
JORGE JESUS
PATRICK VIEIRA
REBROV
PELLEGRINI