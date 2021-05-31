Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Son dakika haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hayaline ulaşamayan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , hayal kırıklığına uğradı. Sezonu 3. olarak bitiren sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertliler, bir golcü bir de orta saha oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:55
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Yaz transfer dönemi için düğmeye basan sarı lacivertliler, teknik direktör arayışlarını da devam ettiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

Uzundurukan, teknik direktör konusunda önümüzdeki hafta karar verecek olan 'nin gündemine gelen yeni hoca adaylarını açıkladı.

İŞTE O İSİMLER:

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

GALTIER

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

LUCIEN FAVRE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

JORGE JESUS

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

PATRICK VIEIRA

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

REBROV

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve buraya kadar! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim... (FB spor haberi)

PELLEGRINI

SON DAKİKA