Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

TSIMIKAS KİMDİR?

12 Mayıs 1996 doğumlu olan Konstantinos Tsimikas, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyiyor. 1.79 doğumlu sol bekin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Olympiakos'tan aldığı Yunan futbolcu beklenen patlamayı yapamadı.