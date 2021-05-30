Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Filip Novak'tan istenen verimi alamayan Kanarya'da Çek sol bekle yollar ayrılacak.
Ülkesinden talipleri bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yerine arayışlarda bulunan sarı-laciverli kurmaylar, İngiliz devi Liverpool'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.
TSIMIKAS GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'de sol bek için Liverpool'da şans bulamayan Tsimikas'ın gündemde olduğu ifade edildi.
25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. İngiliz devinin Tsimikas'ın kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.
Konstantinos Tsimikas'in Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
TSIMIKAS KİMDİR?
12 Mayıs 1996 doğumlu olan Konstantinos Tsimikas, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyiyor. 1.79 doğumlu sol bekin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Olympiakos'tan aldığı Yunan futbolcu beklenen patlamayı yapamadı.