Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: 'ye 'dan sol bek! Kiralanıyor ( haberi)

ile yollarını ayırmaya hazırlanan 'de sol bek mevkisi için düğmeye basıldı. Bir süredir operasyonu yürüten sarı-lacivertliler, aradığı sol beki 'de buldu. Yönetim, 'un Yunan sol bekini kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:46
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen 'de gözler transfere çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Geçtiğimiz sezon 'tan istenen verimi alamayan Kanarya'da Çek sol bekle yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Ülkesinden talipleri bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yerine arayışlarda bulunan sarı-laciverli kurmaylar, İngiliz devi 'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

TSIMIKAS GÜNDEMDE!
'de sol bek için 'da şans bulamayan Tsimikas'ın gündemde olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. İngiliz devinin Tsimikas'ın kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

Konstantinos Tsimikas'in ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Liverpool'dan sol bek! Kiralanıyor (Fb spor haberi)

TSIMIKAS KİMDİR?
12 Mayıs 1996 doğumlu olan Konstantinos Tsimikas, ekibi ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyiyor. 1.79 doğumlu sol bekin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Liverpool'un 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Olympiakos'tan aldığı Yunan futbolcu beklenen patlamayı yapamadı.

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