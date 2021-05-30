Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Lucas Biglia ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli ön libero ile her konuda anlaştığı, bonservisi için Karagümrük ile son pazarlıkların yapıldığı bildirildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira , pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.