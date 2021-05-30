Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var ()

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada bitiren 'de, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli oyuncuları takviye ederek gelecek sezon şampiyon olmak istiyor. Kanarya Fatih forması giyen Biglia ve Borini'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

yeni sezonun ilk transferini ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli ön libero ile her konuda anlaştığı, bonservisi için ile son pazarlıkların yapıldığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

İtalyan gazeteci , pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

'e bu transfere karşılık bir miktar para ile ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

PAKETTE BORİNİ DE VAR

Kanarya, ile birlikte transferini de büyük ölçüde noktaladı. Kariyerinde , , ve gibi kulüplerin formalarını giyen 30 yaşındaki sol kanat geçen yılın flaş ekibi 'e büyük güç katmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var (FB spor haberi)

'te geçen yıl 20 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan İtalyan yıldızın da iki yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. (Fotomaç)

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