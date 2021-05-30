Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

Son dakika spor haberleri: 'den 'na başsağlığı mesajı

, dayısı vefat eden Direktörü için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 19:39
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

, dayısı vefat eden Direktörü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.

Merhumun Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve 'nin katıldığı kaydedildi.



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