Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

CAMPOS'LA GELECEK!



Başkan Ali Koç'un, Lille'i şampiyonluğa taşıyan kadroyu kuran isim olarak gösterilen ve 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'la bir görüşme yaptığı ve iki ismi birlikte takımın başına getirmeyi planladığı ileri sürüldü.