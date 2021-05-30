Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'i 3. sırada bitiren , hoca arayışlarını sürdürüyor... Sarı-lacivertlilerin, ekibinden ayrılacağını açıklayan 54 yaşındaki başarılı teknik direktörle temasta olduğu iddia edildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

Yeni sezon için teknik direktörünü henüz belirlemeyen F.Bahçe, Christophe Galtier'i listesine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin, Lille'den ayrılacağını açıklayan 54 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

PSG'yi geçerek Lille'i Fransa'da şampiyonluğa taşıyarak sükse yapan Galtier, "Lille'den ayrılma zamanı geldi. Buradaki süremi doldurdum" derken, Nice ve Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

CAMPOS'LA GELECEK!

Başkan Ali Koç'un, Lille'i şampiyonluğa taşıyan kadroyu kuran isim olarak gösterilen ve 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'la bir görüşme yaptığı ve iki ismi birlikte takımın başına getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

Bu sezon Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluğa ulaşan Lille, 38 haftada 24 galibiyet 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galtier sistem olarak genelde 4-4-2'yi tercih ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

28 Ağustos 1966 tarihinde Marsilya'da dünyaya gelen Christophe Galtier, teknik adamlık kariyerine Saint- Etienne'de start verdi. 2017 yılından bu yana LOSC Lille'i çalıştırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

Kariyerinde 2012-13'te Saint-Etienne ile Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve bu sezon Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu elde etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şampiyon hoca! O isimle geliyor... (FB spor haberi)

Aralık 2017'de Lille'in başına geçen Galtier, göreve geldiği gün takımı 18. sıradaydı. Lille'i ligde tutmayı başaran teknik adam 2021'de takımını Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı.

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