Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalasada sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon transferde şov yapan sarı-lacivertliler bu sezon nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda girişimlerini sıklaştıran , dünya yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve transferde son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:11
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Süper Lig'de sezon başı ve devre arasında flaş transferlere imza atan , ligi 3. sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertlilerde yönetim transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Sarı-lacivertliler bu sezon nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

'de geçtiğimiz sezonda verim alınamayan isimlerle yollar ayrılarak maaş yükünde hafifleme hedefleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Yeni sezonda kuracağı güçlü kadro ile hedefe kilitlenmek isteyen , transferde de büyük oynamaya başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

dünya yıldızı için devreye girdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA

Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimlere başladığı aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

FENERBAHÇE, MARCELO'NUN PEŞİNDE!

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre , Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

TRANSFER OLURSA EN FAZLA MAAŞ ALAN FUTBOLCU OLACAK

Marcelo'nun 'ye transfer olması durumunda Sarı Lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

SÖZLEŞMESİ 12 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLEBİLİR!

Mundo Deportvio'da yer alan haberde Marcelo'nun Real Madrid'le 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda fesih bedeli olarak Marcelo'ya yıllık ücreti olan 12 milyon Euro'yu ödemek zorunda olduğu ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Real Madrid'den yılda 12 milyon Euro kazanan Marcelo'nun ise takımdan ayrılıp ayrılmama konusunda kararını henüz vermediği belirtildi. 'nin Marcelo için bazı sponsorları devreye sokabileceği iddia ediliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

524 MAÇTA 38 GOL 101 ASİST

2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Marcelo, Efaltun Beyazlı takımla çıktığı 524 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Marcelo bu karşılaşmalarda 101 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Özellikle Mendy transferinin ardından yedek kulübesine çekilen Marcelo, 2020-2021 sezonunda toplamda 19 maça çıkabildi. Marcelo'nun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

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