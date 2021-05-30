Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

Süper Lig'de sezon başı ve devre arasında flaş transferlere imza atan Fenerbahçe, ligi 3. sırada tamamladı.
Süper Lig'de sezon başı ve devre arasında flaş transferlere imza atan Fenerbahçe, ligi 3. sırada tamamladı.
Taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertlilerde yönetim transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler bu sezon nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.
BİRÇOK İSİMLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonda verim alınamayan isimlerle yollar ayrılarak maaş yükünde hafifleme hedefleniyor.
Yeni sezonda kuracağı güçlü kadro ile hedefe kilitlenmek isteyen Kanarya, transferde de büyük oynamaya başladı.
Fenerbahçe dünya yıldızı için devreye girdi.
İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA
Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimlere başladığı aktarıldı.
FENERBAHÇE, MARCELO'NUN PEŞİNDE!
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.
FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.
TRANSFER OLURSA EN FAZLA MAAŞ ALAN FUTBOLCU OLACAK
Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Sarı Lacivertli takımda en fazla maaş alan oyuncu olacağına dikkat çekilirken transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanacağı vurgulandı.
SÖZLEŞMESİ 12 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESHEDİLEBİLİR!
Mundo Deportvio'da yer alan haberde Marcelo'nun Real Madrid'le 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda fesih bedeli olarak Marcelo'ya yıllık ücreti olan 12 milyon Euro'yu ödemek zorunda olduğu ifade edildi.
YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR
Real Madrid'den yılda 12 milyon Euro kazanan Marcelo'nun ise takımdan ayrılıp ayrılmama konusunda kararını henüz vermediği belirtildi. Fenerbahçe'nin Marcelo için bazı sponsorları devreye sokabileceği iddia ediliyor...
524 MAÇTA 38 GOL 101 ASİST
2007-2008 sezonundan bu yana Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Marcelo, Efaltun Beyazlı takımla çıktığı 524 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Marcelo bu karşılaşmalarda 101 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Özellikle Mendy transferinin ardından yedek kulübesine çekilen Marcelo, 2020-2021 sezonunda toplamda 19 maça çıkabildi. Marcelo'nun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 10 milyon Euro...