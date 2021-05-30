Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İspanyollar duyurdu

İSPANYOL BASININDAN BOMBA İDDİA Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Brezilyalı yıldız Marcelo için İspanyol basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Birçok dünya devinin peşinden koştuğu Marcelo için Süper Lig devinin resmi girişimlere başladığı aktarıldı.

FENERBAHÇE, MARCELO'NUN PEŞİNDE! Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi.